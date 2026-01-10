Trendyol 1. Lig: İstanbulspor 3-0 Serikspor

Trendyol 1. Lig 20. haftasında İstanbulspor, Serikspor'u Esenler'de 3-0 mağlup etti; goller Mamadou, Erten Ersu (k.k.) ve Emir Kaan Gültekin'den geldi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:05
İstanbulspor, Serikspor'u 3-0 ile mağlup etti

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Serikspor, Esenler’de karşı karşıya geldiği İstanbulspor’a 3-0 mağlup oldu.

Maç Detayları

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Süleyman Bahadır, Ferhat Çalar, Orhun Aydın Duran

Serikspor: Erten Ersu, Sertan Taşqın, Gökhan Akkan (Skvortsov dk. 46), Okoro, Bilal Ceylan, Kerem Şen, Burak Asan (Emre Nefiz dk. 77), Emrecan Terzi, Gökhan Altıparmak (Spasov dk. 77), Guibero (Ekrem Terzi dk. 67), Sadygov (Adeola dk. 46)

Yedekler: Ender Güneş

Teknik Direktör: Sinan Paşalı

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan (Fatih Tultak dk. 79), Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Loshaj (İsa Dayaklı dk. 85), Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Vefa Temel dk. 66), Mamadou (Krstovski dk. 67), Emir Kaan Gültekin (Cham dk. 79)

Yedekler: İsa Doğan, Yunus Bahadir, Fahri Ay, Özcan Şahan, Mustafa Sol

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Goller: Mamadou (dk. 5), Erten Ersu (dk. 30 k.k.), Emir Kaan Gültekin (dk. 64) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Guibero, Burak Asan, Sertan Taşqın (Serikspor)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

