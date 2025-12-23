Beşiktaş 7 Maçtır Mağlup Olmadı

Fenerbahçe'yi kupa maçında 2-1 yendi, ligde istikrar sürüyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlıların son haftalardaki kaybetmeme serisi devam etti. 6'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlubiyet görmedi.

Ligdeki son 6 mücadelede Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor karşısında galip gelen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ile Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal'ın son yenilgisi 2 Kasım 2025 tarihinde Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye karşı 3-2 olmuştu.

BEŞİKTAŞ, 6’SI SÜPER LİG VE 1’İ DE TÜRKİYE KUPASI OLMAK ÜZERE OYNADIĞI SON 7 MAÇTA MAĞLUP OLMADI.