Konyaspor, Adamo Nagalo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Konyaspor, Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo'yu sezon sonuna kadar kiraladı. 23 yaşındaki oyuncu 39 numaralı formayı giyecek ve 20 kez milli takımda oynadı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:24
Konyaspor, Adamo Nagalo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Konyaspor, Adamo Nagalo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Konyaspor, savunmasını güçlendirmek amacıyla Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Sözleşme ve Kulüp Açıklaması

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Adamo Nagalo’ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Futbolcu Profili

23 yaşındaki Nagalo, futbol hayatına Right to Dream Akademi’de başladı. Kariyerinde Danimarka'da Nordsjaelland ve Hollanda'da PSV formalarını giydi.

20 kez Burkina Faso Milli Takımı formasını terleten Nagalo, Konyaspor’da 39 numaralı formayı giyecek.

KONYASPOR, BURKİNA FASOLU STOPER ADAMO NAGALO İLE 2025-26 SEZONU SONUNA KADAR KİRALIK SÖZLEŞME...

KONYASPOR, BURKİNA FASOLU STOPER ADAMO NAGALO İLE 2025-26 SEZONU SONUNA KADAR KİRALIK SÖZLEŞME İMZALADI.

KONYASPOR, BURKİNA FASOLU STOPER ADAMO NAGALO İLE 2025-26 SEZONU SONUNA KADAR KİRALIK SÖZLEŞME...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 20. Hafta
2
Trendyol Süper Lig 20. Hafta: Kasımpaşa 0-1 Samsunspor — Assoumou'nun 90+2'deki Golü
3
Zafer Uysal: Galibiyeti Balıkesirspor Ailesine Armağan Ettik
4
Gebze Belediyesi Ampute Futbol, TSK Rehabilitasyon'u 3-0 Yenerek 4. Sıraya Yükseldi
5
Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi 2025-26 Sonuna Kadar Kiraladı
6
Emir Ortakaya Çaykur Rizespor'a 2,5 Sezonluk İmza
7
Konyaspor, Adamo Nagalo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları