Konyaspor, Adamo Nagalo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Konyaspor, Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo'yu sezon sonuna kadar kiraladı. 23 yaşındaki oyuncu 39 numaralı formayı giyecek ve 20 kez milli takımda oynadı.