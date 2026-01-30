Konyaspor, Adamo Nagalo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
Konyaspor, savunmasını güçlendirmek amacıyla Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.
Sözleşme ve Kulüp Açıklaması
Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Adamo Nagalo’ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Futbolcu Profili
23 yaşındaki Nagalo, futbol hayatına Right to Dream Akademi’de başladı. Kariyerinde Danimarka'da Nordsjaelland ve Hollanda'da PSV formalarını giydi.
20 kez Burkina Faso Milli Takımı formasını terleten Nagalo, Konyaspor’da 39 numaralı formayı giyecek.
