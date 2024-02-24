Emre Belözoğlu çıldırdı: İstifa sinyalleri korkuttu

Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanında Kayserispor'a konuk olan başkentin temsilcisi önde olduğu maçta kaybetme duygusunu yaşadı. Karşılaşma sonrasında Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlı, açıklamalarında istifa sinyallerini verirken taraftarın gündemine damgasını vurdu.
BELÖZOĞLU'NDAN ANKARAGÜCÜ AÇIKLAMASI
Süper Lig'in 7. haftasında Teknik Direktör Tolunay Kafkas ile ayrılık yaşanmasının ardından Emre Belözoğlu göreve başladı. İlk mücadelede Kayserispor'u 3-0 ile geçen Emre Belözoğlu yönetiminde başkentin temsilcisi 27. hafta sonrasında 29 puan kazanarak 14. sırada yerini aldı. Ankaragücü lig üzerinde yer aldığı son beş maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
MKE Ankaragücü Teknik isim Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin sonrasındaki açıklamalarında "Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım" dedi.
Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanında Kayserispor'a konuk olan başkentin temsilcisi önde olduğu maçta kaybetme duygusunu yaşadı. Karşılaşma sonrasında Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlı, açıklamalarında istifa sinyallerini verirken taraftarın gündemine damgasını vurdu.
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