Emre Belözoğlu: "Sivasspor Galibiyeti Hak Etti"

Sivasspor-Antalyaspor Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, Sivasspor'un galibiyeti hak ettiğini dile getirdi.

"Sivasspor Bizden Daha Fazla İstedi"

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki basın toplantısında Belözoğlu, Sivasspor'u tebrik ederek, “Sivasspor bizden çok daha fazla istedi ve galibiyeti hak etti, onları tebrik ederim,” ifadelerini kullandı. Maçın, gerçekten isteyen takımın kazandığı bir mücadele olduğuna dikkat çeken Belözoğlu, “Çok üzgünüm, hem oyuncu arkadaşlarım adına, hem de ekibim adına. Rahatlamak adına biran önce 45-46 puanları bulmak istiyoruz. Önümüzde 5 maç var, inanıyorum bunu yapabilecek gücümüz var.” dedi.

"Maçın Kontrolü Tamamen Sivasspor'un Elindeydi"

Belözoğlu, Sivasspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Orada aktif pozisyonda bir oyuncu vardı. Çok uzak bir ihtimal de olsa bunu VAR yakalayabiliyor,” dedi. Topa sahip olmada zayıf kaldıklarını aktaran Belözoğlu, “Bu maçın 90 dakikası Sivasspor'un elindeydi. Rakibi karşılamada çok geniş, istemediğimiz görüntüler bunlar. Bizim adımıza çok üzüntü verici bir maç oldu.” ifadelerini kullandı.

"Gerginlik Yaşanmadı"

Maç sırasında rakip oyuncuyla yaşadığı diyalogdan kaynaklı sinirli olduğunu belirten Belözoğlu, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile aralarında bir sorun yaşanmadığını vurguladı. “Hayatım boyunca bir saygısızlığım olmadı. Golden sonra sinirlerimiz biraz gerilmişti. Ama geliyor, geçiyor, takılmaya gerek yok,” diyen Belözoğlu, hoca ve takım özelinde herhangi bir problemleri olmadığını söyledi.

Hedef: Kalan Maçlarda İyi Oynamak

Antalyaspor'un deplasman performansının yeterince iyi olmadığını kabul eden Belözoğlu, “İç sahada yaptığımız güzel işleri deplasmana da yansıtmaya çalışacağız,” dedi. Ligde kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirten teknik direktör, takımına güvenmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki basın toplantısında açıklamada bulundu.