Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 4-1 ile Galip Geldi

Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü Rahat Kazandı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, evinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Heyecan dolu mücadelede, ev sahibi ekip sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşma, Ankara Keçiörengücü için önemli bir zaferle sonuçlanırken, takımın ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oldu.

Keçiörengücü, futbolseverlere etkileyici bir oyun sergileyerek şampiyonluk yolundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.