Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u 3-0 Geçti

Trendyol 1. Lig Haftası Çekişmeli Geçti

Futbolseverler için heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Bu zorlu karşılaşma, Ankara'daki stadyumda yapıldı ve ev sahibi takım Keçiörengücü, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Taraftarlarını sevindiren bu sonuç, takımın ligdeki konumunu güçlendirdi.

Sonuç ve Gelecek Maçlar

Keçiörengücü, bu galibiyetle birlikte ligdeki başarısını sürdürmeye devam ederken, Adanaspor ise üst sıralardaki yarışta ağır bir darbe aldı.