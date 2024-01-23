Emre Mor sonunda kararını verdi: O takıma gidiyor

Fenerbahçe'de Emre Mor Sürprizi: Başkan Ali Koç'un Reddi ve Transfer Piyasasındaki Hareketlilik!

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor'un geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yapılan transferler sonrasında süre almakta güçlük çeken genç yetenek, birçok Süper Lig ekibinin radarına girmiş durumda. İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe'de beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Emre Mor'un adı, transfer piyasasında sıkça anılmaya devam ediyor.

Gaziantep FK ve Antalyaspor'un, milli futbolcuyla yakından ilgilendiği iddiaları gündemde dolaşırken, aynı zamanda Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un da Emre Mor'u kadrosuna katma konusunda istekli olduğu söyleniyor. Ancak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Gaziantep FK'nın Emre Mor için yaptığı teklifi reddettiği belirtiliyor.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak kaydedilirken, A Milli Futbol Takımı'nda 15 kez forma giyip 1 gol atmıştır.

Emre Mor'un futbol kariyeri, Danimarka ekibi Lyngby'nin altyapısında başlayıp ardından Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda forma giyerek zenginleşmiştir. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Emre Mor'un bonservisi için 2 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. Genç yetenek, Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyememesiyle birlikte farklı kulüplerle adı anılmaya devam ediyor.