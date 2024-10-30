Emre Sayılı, WBF Asya-Avrupa-Türkiye Şampiyonası'nda Kemere Doğru

Emre Sayılı Kemer İçin Ringde

19 yaşındaki profesyonel boksör Emre Sayılı, 2025 yılında gerçekleşecek olan Dünya Boks Federasyonu (WBF) Asya-Avrupa-Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için kemer mücadelesine hazırlanıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde antrenmanlarını sürdüren Emre, Almanya'da büyüyüp 7 yıl önce Türkiye'ye döndü. Spor hayatına 12 yaşında kick boks ile başlayan Sayılı, 2023 yılından itibaren profesyonel boks kariyerine adım attı. Şimdiye dek 5 maçta mücadele eden Sayılı, bu maçların 2'sini nakavtla kazanmayı başardı.

Başarıya Giden Yolda Azimli Antrenman

Son olarak 27 Nisan'da Almanya'da gerçekleşen bir organizasyonda, Çek rakibini yenerek önemli bir galibiyet alan Emre, gelecek yıl düzenlenecek şampiyonada süper hafif sıklette kemer için ringe çıkma hakkı kazandı. Emre Sayılı, "Her gün antrenman yapıyorum, bazen günde 3 seansa kadar çıkıyorum. Türk bayrağını dalgalandırmak güzel bir duygu, bu beni motive ediyor," dedi.

İlçedeki Gençlere İlham Oluyor

Emre'nin antrenörü Sercan Demirci, Sayılı'nın boksa başladığı dönemlerdeki gelişimini anlattı. "Vuruşlarının farklılığını görünce daha fazla çalışmaya başladık. Emre, kendinden büyük rakiplerle dövüşmeyi göze aldı ve gelişim gösterdi," dedi. Akyazı'daki gençler, Emre'nin maçlarını yerel dev ekranlardan izleyerek ilham alıyor.

Baba Ve Antrenör Adem Sayılı'nın Gururu

Emre'nin babası ve yardımcı antrenörü Adem Sayılı, oğlunun başarılarından gurur duyduğunu ve Asya-Avrupa-Türkiye kemerini kazanma hedefinde olduğunu belirtti. "İnşallah 2025 yılında bu kemeri Türkiye'ye getireceğiz," diye ekledi.