Enes Kaya Eskişehir'de Namağlup Şampiyon

Yunusemre Belediyespor’un başarılı satranç sporcusu Enes Kaya, Eskişehir’de düzenlenen Türkiye Kupası Eskişehir İl Birinciliği Satranç Turnuvasında namağlup şampiyon oldu.

Turnuva Performansı

Üniversite eğitimi için Eskişehir’de bulunan Enes Kaya, turnuvada 45+30 eklemeli tempo ile oynanan karşılaşmalarda 6 tur sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgisiz tamamladı ve Eskişehir İl Birincisi unvanını elde etti. Güçlü rakiplerin yer aldığı organizasyonda istikrarlı oyunu dikkat çekti.

Kulüp Tepkisi ve Hedefler

Yunusemre Belediyespor Başkanvekili Yücel Taşçı, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada spor ve eğitimin birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Taşçı, "Enes kardeşimiz üniversite eğitimi için Eskişehir’de bulunuyor. Eğitim hayatını sürdürürken kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarı, doğru planlama ve disiplinle gençlerimizin her alanda başarılı olabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Hedefimiz, bu bireysel başarıları takım başarısına dönüştürerek sezon sonunda üst lige yükselmek" dedi.

Yunusemre Camiasından Beklentiler

Yunusemre Belediyespor camiası, Enes Kaya’nın elde ettiği namağlup şampiyonluğun yeni başarılara kapı aralamasını temenni etti.

