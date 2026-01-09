Galatasaray'ın Hedefi: Turkcell Süper Kupa'yı 8. Kez Kazanmak

Galatasaray, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'yi yenerek kupayı 8. kez müzesine götürmeyi hedefliyor; Osimhen ve Jakobs derbide yok.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:13
Galatasaray, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı 8. kez kazanmayı amaçlıyor.

Final bilgileri

2025 Turkcell Süper Kupa finali, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Aslan, kupanın yarı finalinde Gaziantep'te Trabzonspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Hedef: Toplam kupayı artırmak

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'ın hedefi, Süper Kupa'yı da kazanıp sezonun kupa sayısını 3'e çıkarmak.

2006'dan beri Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda 7 kez ile en çok kupayı kazanan takım Galatasaray konumunda; sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yi mağlup ederek sayıyı 8'e yükseltmek istiyor.

Eksikler: Victor Osimhen ve Ismail Jakobs yok

Galatasaray, derbide iki önemli ismi kadroda bulunduramayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarıyla görev yapan Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs, Fenerbahçe karşısında forma giymeyecek.

Davinson Sanchez'in 'dalya' heyecanı

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Fenerbahçe karşısında görev alması durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak. 2023 yılında Tottenham'dan transfer edilen Sanchez için ödenen bonservis bedeli 9 milyon 500 bin Euro olarak kaydedildi.

Sanchez'in bugüne kadar forma giydiği resmi maçların dağılımı şu şekilde: Trendyol Süper Lig 69, UEFA Avrupa Ligi 11, UEFA Şampiyonlar Ligi 10, Ziraat Türkiye Kupası 8 ve Turkcell Süper Kupa 1. 29 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda toplam 9 gol kaydetti. Ayrıca sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da ise 1'er şampiyonluk yaşadı.

Mauro Icardi rekorun eşiğinde

Victor Osimhen'in yokluğunda forvette görev yapması beklenen Arjantinli Mauro Icardi, bu sezon ligde 9, Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 10 gol kaydetti. Icardi, derbide 2 gol daha atması halinde Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Gheorghe Hagi'nin 72 gollük rekorunu geçmiş olacak. Icardi, sarı-kırmızılı formayla şu ana dek 111 maçta 71 gol attı.

Büyük maçlarda yenilmezlik

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile toplam 4 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılıların bu rakiplere karşı tek galibiyeti, Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynadığı maçta geldi. Ligin ilk yarısında üç takım ile oynanan karşılaşmalar ise berabere sonuçlandı.

