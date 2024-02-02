Enes Ünal, Premier Lig kulübüne transfer oldu

Millî Takım'ın başarılı santrforu Enes Ünal, Getafe'den İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'a sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı. Transfer, Getafe Kulüp Başkanı Angel Torres tarafından resmi olarak duyuruldu.

Enes Ünal, 2020 yılında Villarreal'den 9 milyon euro bonservis ücreti karşılığında La Liga ekibi Getafe'ye transfer olmuştu. Getafe formasıyla 109 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, bu süreçte fileleri 36 kez havalandırırken, 10 asist yapma başarısı gösterdi.

Getafe Kulüp Başkanı Angel Torres, Enes Ünal'ın Bournemouth'a sezon sonuna kadar kiralık olarak gittiğini ve bu transferde satın alma opsiyonunun bulunduğunu belirtti. Premier Lig'de boy gösterecek olan Enes Ünal, Bournemouth kadrosunda Dominic Solanke ile forma yarışına girecek.





Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 7 ay uzak kalan Enes Ünal, geçen haftalarda takımına geri döndü. Sakatlık sürecini atlatan santrfor, fiziksel olarak büyük bir gelişme kaydettiğini ve futbolcu olarak tekrar sahalarda yer almanın heyecanını yaşadığını ifade etmişti.

Enes Ünal'ın Bournemouth macerası, Türk futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecekken, bu transfer aynı zamanda Türkiye'nin yetiştirdiği yetenekli futbolcuların yurtdışındaki kariyerlerine bir örnek teşkil edecek.