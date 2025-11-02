47. İstanbul Maratonu'nda Renkli Halk Koşusu — İş Bankası Desteği

47. İstanbul Maratonu'nda Halk Koşusu Renkli Anlara Sahne Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu kapsamında halk koşusu gerçekleştirildi.

8 kilometrelik halk koşusu, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı yanından başladı. Parkur, köprü üzerinde fotoğraf molaları, Beşiktaş sapağından ayrılıp Barbaros Bulvarı'nı geçiş ve Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı önünde sona erdi.

Binlerce katılımcı arasında Türk bayraklarıyla koşanlar, aileleriyle gelenler ve köprüde anı kaydedenler yer aldı. Halk koşusunda bir vatandaşın çocuğuyla köprü üzerinde futbol topuyla oynaması ise izleyenleri gülümsetti.

Hakan Aran: "Maratona destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, maratona destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Aran'ın açıklamasından satır başları: "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılından bu yana ismimizle anılmaya başlanan, hatta bu yılki reklam filmimizde kısaca 'İŞtanbul Maratonu' dediğimiz Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'na bu sene de destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl bu etkinliğe katılarak enerjileriyle sporun eğlenceli yüzünü ön plana çıkaran tüm sporculara ve koşuya katılanlara teşekkür ediyor; başarılarının ve spor sevgilerinin devamını diliyorum."

Bilge Donuk: Maratonun benzersiz yapısı

Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk, organizasyonun Türkiye'nin en köklü ve uluslararası ölçekte en uzun soluklu spor etkinliklerinden biri olduğunu belirtti. Donuk, etkinliğin sadece kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliği taşımadığını, 15,5 K ve Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ile şehri sporla buluşturduğunu, yardımseverliği teşvik ettiğini ve katılımcılara İstanbul'u deneyimleme fırsatı sunduğunu vurguladı. Organizasyonun artan başarısının İstanbul'un uluslararası spor etkinliklerindeki yetkinliğini gösterdiğini söyledi.

Filistin'e destek ve tepkiler

Köprüden geçiş sırasında katılımcılar hatıra fotoğrafları çekerken açtıkları pankart ve atkılarla Filistin'e destek verdi. Doktor Mehmet Arslan, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Filistin'deki katliamın durması gerektiğini söyledi: "Yürüyüş, koşu sıhhatli bedene veya barışa hizmet ediyorsa ne ala. Biz de hekimler olarak özellikle ülkemizin ve daha da önemlisi Gazze'nin, Kudüs'ün katliamdan kurtuluşa vesile olmasını istiyoruz. Biz de hekimler olarak mesaj vermeye çalışıyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, açtıkları pankart ve atkılarla Filistin'e de destek verdi.