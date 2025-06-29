Engelli Yüzücü Mehmet Büyük, Türkiye Şampiyonu Oldu

Kastamonu'dan Türkiye Şampiyonluğuna

Kastamonu'da 18 yaşındaki görme engelli yüzücü Mehmet Büyük, antrenmanlarına katılabilmek için her hafta sonu 60 kilometre yol kat ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Hayatının Dönüm Noktası: Yüzme

Görme yeteneğini 6 yaşında kaybeden Mehmet, 3 yıl önce antrenörü Efehan Fidancı ile tanışarak yüzme sporuna adım attı. Bu süreç, onun yaşam sevincini yeniden kazandığı bir dönem oldu.

İl Merkezi Antrenmanları

Hafta sonları, babasının özel aracıyla Daday ilçesindeki Görük köyünden il merkezindeki Kastamonu Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'na götürülen Mehmet, antrenmanlarını aksamadan sürdürdü. Üç yıl süresince il birinciliği elde eden Mehmet, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Para Yüzme Türkiye Birinciliği müsabakalarında değişik kategorilerde altın madalyalar kazandı.

Üniversite Hedefi

Kastamonu Göl Anadolu Lisesi'nden mezun olan Mehmet, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girerek üniversite eğitimi almayı planlıyor. Yüzme sporuna olan tutkusunu ve bu süreçte yaşadığı destekleyici aile bağlarını vurguladı.

Ailesinin Destekleyici Rolü

Her hafta sonu antrenmanlarına katılabilmek için ailesinin desteğiyle ilerlediğini belirten Mehmet, "Babama ve aileme çok teşekkür ediyorum. Hiç yılmadılar, her hafta beni antrenmanlara getirdiler, hep yanımda oldular" dedi.

Gelecek Hedefleri

2023 yılında düzenlenen Okul Sporları Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olan Mehmet, milli takım kampına davet edildi. Uluslararası müsabakalarda ülkesini ve Kastamonu'yu en iyi şekilde temsil etme hedefini vurgulayarak, "En iyi şekilde çalışıp derecelerimi geliştireceğim" şeklinde konuştu.

Kastamonu'da antrenmanlara katılabilmesi için babasının her hafta sonu Daday ilçesindeki köylerinden il merkezine getirip götürdüğü 18 yaşındaki görme engelli Mehmet Büyük, yüzmede Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Kastamonu'da antrenmanlara katılabilmesi için babasının her hafta sonu Daday ilçesindeki köylerinden il merkezine getirip götürdüğü 18 yaşındaki görme engelli Mehmet Büyük, yüzmede Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.