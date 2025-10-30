Engin Kara Avrupa Şampiyonası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı

Engin Kara, Durres'te düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 136 kg ve toplam 300 kg ile 2 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 23:08
Durres'te Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Genç milli halterci Engin Kara, dikkat çeken bir performans sergiledi.

Koparmada 136 kg kaldıran Kara, silkmede 164 kg ve toplamda 300 kg dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak gençler Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli halterci Engin Kara (sağ 3), Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

