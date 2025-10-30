Engin Kara Avrupa Şampiyonası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı

Engin Kara, Durres'te düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 136 kg ve toplam 300 kg ile 2 bronz madalya kazandı.