Engin Kara Avrupa Şampiyonası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı
Durres'te Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Genç milli halterci Engin Kara, dikkat çeken bir performans sergiledi.
Koparmada 136 kg kaldıran Kara, silkmede 164 kg ve toplamda 300 kg dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak gençler Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli halterci Engin Kara (sağ 3), Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalyanın sahibi oldu.