Eray Şamdan Riyad'da Altın Madalya Kazandı — 6. İslami Dayanışma Oyunları

Milli karateci Eray Şamdan, Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler kumite 60 kg'da altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 20:47
Türkiye'yi temsil eden milli karateciden zafer

Milli karateci Eray Şamdan, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunlarında altın madalya kazandı.

Eray Şamdan, karatede Türkiye'yi temsil ederek erkekler kumite 60 kg kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Riyad'daki organizasyonda elde edilen bu başarı, milli sporcu ve Türkiye adına önemli bir zafer olarak kayda geçti.

