Eray Şamdan Riyad'da Altın Madalya Kazandı — 6. İslami Dayanışma Oyunları

Türkiye'yi temsil eden milli karateciden zafer

Milli karateci Eray Şamdan, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunlarında altın madalya kazandı.

Eray Şamdan, karatede Türkiye'yi temsil ederek erkekler kumite 60 kg kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Riyad'daki organizasyonda elde edilen bu başarı, milli sporcu ve Türkiye adına önemli bir zafer olarak kayda geçti.

MİLLİ KARATECİ ERAY ŞAMDAN, 6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA ALTIN MADALYA KAZANDI