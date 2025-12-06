Sultanlar Ligi: Aras Kargo SK, Aydın Büyükşehir'i 3-0 Yendi

Vodafone Sultanlar Ligi 9. haftasında Aras Kargo SK, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti (setler: 18-25, 23-25, 19-25).

Yayın Tarihi: 06.12.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:28
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Aras Kargo SK karşısında 3-0’lık mağlubiyet aldı.

Maç Bilgileri

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Setler: 18-25, 23-25, 19-25

Süre: 92 dakika

Takım Kadroları

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Çerağ Düzeltir, Martyna Grajber, Anna Tikhomirova, Aleksandra Rasinska, Fatma Şekerci, Gizem Mısra Aşçı, İlarya Zararsız, Viktoriya Kobzar, Mina Mijatovic, Azra Kaya, Selen Köse, Seher Aksoy, Bilge Paşa, Nisan Barut, Beliz Başkır

Aras Kargo SK: Simay Kurt, Buse Melis Kara, Merve Atlıer, Özge Nur Çetiner, İrem Çor, Nisan Eroğuz, Sude Taşbaş, Aslıhan Kılıç, Anna Thea Smrek, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu, Diaris De La Caridad Perez Ramos, Ann Kalandadze, Ana Karina Olaya Gamboa, Martha Evdokia Anthouli

Maçın Özeti

Aras Kargo SK, ilk sette 25-18 üstünlük kurarak oyuna hızlı başladı. İkinci sette çekişme arttı ancak konuk ekip 25-23 ile seti kapattı. Üçüncü sette Aras Kargo kontrolü elinde tutarak 25-19 ile maçı 3-0 sonlandırdı. Konuk takımın dengeli performansı ve servis-raldeki isabetleri, galibiyeti getiren belirleyici unsurlar oldu.

