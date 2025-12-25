Eray Yazgan: 'Metehan Baltacı’yı Yalnız Bırakmadık' — M.g.news ve Sponsorluk Açıklaması

Eray Yazgan: 'Metehan Baltacı’yı yalnız bıraktığımız algısı yanlış'

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın sohbetinde, kulübün 'M.g.news' ile doğrudan temas etmediğini ve sponsorluk tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

M.g.news ve sponsorluk süreci

Yazgan, 'Bizim kulübümüzden kimsenin 'M.g.news' ile direkt görüşmesi yok. Bir ajans vasıtasıyla bize geliyorlar' diyerek, firmanın pazarlama departmanına bir ajans aracılığıyla ulaştığını belirtti. 'Söz konusu firmanın ismini ilk defa konu yönetime geldiği gün öğrendim' ifadesini kullanan Yazgan, anlaşmanın yönetim kurulu kararı çerçevesinde imzalandığını aktardı.

'Bizi yönlendiren bir ajans var, buna onay veren bir federasyon var. Biz, çok dolaylı bir yoldan suçlandık.' Yazgan ayrıca, 'Ben sadece imza yetkilisi olduğum için suçlanıyorum. Bu sözleşmenin imzalandığı gün farklı bir imza yetkilisi arkadaşımız bunu imzalamış olsa idi, şu an o benim durumumda olacaktı' dedi.

Metehan Baltacı'ya destek ve yargı süreci

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında Yazgan, 'Metehan Baltacı'yı yalnız bıraktığımıza dair yanlış bir algı var' diyerek, duruşmaya yönetim kurulu üyesi Can Natan ile kulüp avukatının katıldığını söyledi. 'Kendi avukatı da orada hazır bulundu. Yönetici arkadaşlarımız, kendilerini ziyaret etti. Sportif direktörümüz de kendisini ziyaret etti' ifadelerini kullandı.

Yazgan, sürecin konuşulmasının doğru olmadığını vurgulayarak, 'Metehan'a itimadımız tam. 18 bin TL'lik bir tutardan bahsediyoruz. Kiralık oynadığı dönemdeki süreçle alakalı bir durum. Biz, sürecin sonunda Metehan'ın suçsuz çıkacağına eminiz.' dedi ve tutukluluğa yönelik itirazların yapıldığını aktardı.

Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun da hazır bulunduğu bildirildi.

