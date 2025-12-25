DOLAR
Ali Gürbüz: 'Sadettin Saran’a Güveniyoruz' | Fenerbahçe Başkanı Serbest

Ali Gürbüz, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın 'imza atmak' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından hukukun işlemesi için başkana güvendiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:01
Çağlayan Adliyesi önünde yönetim kurulu açıklaması

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Kararın ardından yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz, Çağlayan Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ertan Torunoğulları Türk adaletine olan güvenlerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Türk adaletinin en doğru kararını vereceğine hiç kuşkumuz ve şüphemiz yoktu. Bugün o karar çıktı, başkanımız serbest. Biz yönetim kurulu adına bütün taraftarlarımıza soğukkanlı ve duyarlı davrandıkları için teşekkür ediyoruz".

Ali Gürbüz, geçen hafta cuma gününden beri devam eden hukuki süreci anlatarak şunları söyledi: "Dün başkanımız tekrar ifadeye çağrıldı. Bugün de ifadesi tamamlandı ve serbest bırakıldı. Bu süreç içerisinde hukukun temel ilkelerinin işlemesi için biz, başkanımız ve avukatları olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımızın haklılığına, başkanımızın söylediklerine itimat ediyoruz, güveniyoruz. Bununla ilgili doğrunun ortaya çıkması için bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün buraya başkanımıza desteğe gelen taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Bu soğuk havada dün beri desteğini esirgemediler. Süregelen gelen bir hukuki süreçle ilgi daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin".

Yönetim kurulu, hukukun temel ilkelerinin işletilmesi ve gerçeğin ortaya çıkması için sürecin takip edildiğini belirtti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a güvendiklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde hukukun temel ilkelerinin işlemesi için biz, başkanımız ve avukatları olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bununla ilgili doğrunun ortaya çıkması için bütün gayreti gösteriyoruz" dedi.

