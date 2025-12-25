Aliağa Petkimspor'lu David Efianayi Haftanın 5'ine Seçildi

Manisa Basket maçındaki etkileyici performans ödüllendirildi

Aliağa Petkimspor forması giyen ABD’li oyuncu David Efianayi, Manisa Basket müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5’ine seçildi.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Manisa Basket ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan ve uzatmaya giden müsabakayı Petkimspor, 104-101 kazanmayı başardı.

Zorlu müsabakaya İzmir ekibinin 28 yaşındaki oyun kurucusu David Efianayi damga vurdu. Karşılaşmada 32 dakika süre alan ABD’li oyuncu; 26 sayı, 3 ribaund ve 8 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece 30 yaşındaki basketbolcu, gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5’ine seçilme şansını yakaladı.

ALİAĞA PETKİMSPOR FORMASI GİYEN ABD’Lİ OYUNCU DAVİD EFİANAYİ, MANİSA BASKET MÜSABAKASINDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA BASKETBOL SÜPER LİGİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN HAFTANIN 5'İNE SEÇİLDİ.