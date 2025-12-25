DOLAR
Aliağa Petkimspor'lu David Efianayi Haftanın 5'ine Seçildi

David Efianayi, Manisa Basket maçında 26 sayı, 3 ribaund ve 8 asistlik performansıyla Basketbol Süper Ligi'nin haftanın 5'ine seçildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:26
Manisa Basket maçındaki etkileyici performans ödüllendirildi

Aliağa Petkimspor forması giyen ABD’li oyuncu David Efianayi, Manisa Basket müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5’ine seçildi.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Manisa Basket ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan ve uzatmaya giden müsabakayı Petkimspor, 104-101 kazanmayı başardı.

Zorlu müsabakaya İzmir ekibinin 28 yaşındaki oyun kurucusu David Efianayi damga vurdu. Karşılaşmada 32 dakika süre alan ABD’li oyuncu; 26 sayı, 3 ribaund ve 8 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece 30 yaşındaki basketbolcu, gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5’ine seçilme şansını yakaladı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

