Kayserispor Antalya Belek'te Devre Arası Kampı

Kayserispor, 2025 - 2026 sezonu devre arasını Antalya Belek'te geçirip 2-11 Ocak tarihleri arasında kamp yapacak; ekip 15 puanla 16. sırada ve iki hazırlık maçı planlıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:21
Kayserispor Antalya Belek'te Devre Arası Kampı

Kayserispor Antalya Belek'te Devre Arası Kampı İçin Hazırlanıyor

Kayserispor’da teknik heyet ve futbolcular devre arası iznine ayrıldı. sarı kırmızılar, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürecek.

Kampın tarihleri ve programı

2025 - 2026 sezonunun ilk yarısını 15 puanla 16. sırada tamamlayan Kayserispor, 2 Ocak Cuma gününe kadar izinde olacak.

Sarı kırmızılı ekip, Antalya Belek'te 2 Ocak Cuma günü toplanıp 11 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını sürdürecek. Ardından Kayseri'ye dönerek çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.

Hazırlık maçı planı

Kulüp, kamp süresince iki hazırlık maçı oynama planı yapıyor.

