Kayserispor Antalya Belek'te Devre Arası Kampı İçin Hazırlanıyor
Kayserispor’da teknik heyet ve futbolcular devre arası iznine ayrıldı. sarı kırmızılar, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürecek.
Kampın tarihleri ve programı
2025 - 2026 sezonunun ilk yarısını 15 puanla 16. sırada tamamlayan Kayserispor, 2 Ocak Cuma gününe kadar izinde olacak.
Sarı kırmızılı ekip, Antalya Belek'te 2 Ocak Cuma günü toplanıp 11 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını sürdürecek. Ardından Kayseri'ye dönerek çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.
Hazırlık maçı planı
Kulüp, kamp süresince iki hazırlık maçı oynama planı yapıyor.
