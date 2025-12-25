Kayserispor Antalya Belek'te Devre Arası Kampı

Kayserispor, 2025 - 2026 sezonu devre arasını Antalya Belek'te geçirip 2-11 Ocak tarihleri arasında kamp yapacak; ekip 15 puanla 16. sırada ve iki hazırlık maçı planlıyor.