Erciyes 38 FK Seri Peşinde: Silifke Deplasmanında Galibiyet Arayışı

Erciyes 38 FK, Osmaniyespor galibiyetinin ardından Silifke Belediyespor deplasmanında seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Maç yarın 13.00'te Mersin Silifke Şehir Stadı'nda.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:27
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 18. haftasında deplasmanda Silifke Belediyespor ile karşılaşacak. Mavi siyahlılar, geçtiğimiz haftayı farklı Osmaniyespor galibiyeti ile kapatarak moral buldu.

Hazırlık ve Yolculuk

Erciyes 38 FK, zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladıktan sonra karayolu ile Mersin'e hareket etti. Takım, tahmini 5-6 saatlik yolculuğun ardından Mersin'e ulaşacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Puan Durumu ve Hedef

Geride kalan 17. hafta sonunda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Erciyes 38 FK, topladığı 26 puanla 4. sırada yer alıyor. Takımın hedefi, deplasmandan galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek.

Maç Detayları

Maç, yarın Mersin Silifke Şehir Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmada düdük çalacak isim ise hakem İrfan Çağrı Baş.

