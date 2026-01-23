Muğlaspor'a Takviye: Zihni Temelci İmzaladı

Muğlaspor, Beykoz Anadolu'dan orta saha oyuncusu Zihni Temelci'yi resmen kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu TFF 2. Lig'de 108 maçta 7 gol kaydetti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:48
Muğlaspor'a Takviye: Zihni Temelci İmzaladı

Muğlaspor'a Takviye: Zihni Temelci İmzaladı

TFF 2. Lig temsilcisi Muğlaspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürerek orta sahasını güçlendirdi.

Transfer Detayları

Yeşil-beyazlılar, son olarak Beykoz Anadolu forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Zihni Temelci ile resmi sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk hedefiyle kadroya katıldı.

Futbol hayatına KKTC'de başlayan Temelci, Kartalspor ve Göztepe altyapılarında eğitimini sürdürdü. Yurt dışı deneyimini Maidstone United formasıyla İngiltere'de yaşayan oyuncu, Türkiye'ye Kırşehir Belediyespor ile döndü; daha sonra Isparta 32 Spor ve Beykoz Anadolu'da görev yaptı.

Orta sahadaki hırslı oyunu ve oyun kurucu özellikleriyle tanınan Temelci, TFF 2. Lig'de çıktığı 108 maçta 7 gol kaydetti. Transferin, Muğlaspor'un orta saha direncini artırması bekleniyor.

İmza Töreni

Kulüp binasındaki imza törenine Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Mali Komite Başkanı Gül Tütüncü ve Mali Komite Üyesi Abdurrahman Şakiroğlu katıldı.

Muğlaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Zihni Temelci’ye yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, bu transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

MUĞLASPOR ORTA SAHAYA OYUNCUSU TEMELCİYİ RENKLERİNE BAĞLADI

MUĞLASPOR ORTA SAHAYA OYUNCUSU TEMELCİYİ RENKLERİNE BAĞLADI

MUĞLASPOR ORTA SAHAYA OYUNCUSU TEMELCİYİ RENKLERİNE BAĞLADI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Refahiye'de Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri
2
Çavdarhisar'da Gençlik ve Spor Projeleri Değerlendirildi
3
Denis Draguş: Gaziantep'e Tekrar Döndüğüm İçin Çok Mutluyum
4
Samsunspor - Kocaelispor: 6 maçlık galibiyet hasretine son verme fırsatı
5
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa — Sancho 25'te kazandırdı
6
Fenerbahçe Eyüpspor'u 3-0 Yendi | Trendyol Süper Lig
7
Muğlaspor'a Takviye: Zihni Temelci İmzaladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları