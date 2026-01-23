Muğlaspor'a Takviye: Zihni Temelci İmzaladı

TFF 2. Lig temsilcisi Muğlaspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürerek orta sahasını güçlendirdi.

Transfer Detayları

Yeşil-beyazlılar, son olarak Beykoz Anadolu forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Zihni Temelci ile resmi sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk hedefiyle kadroya katıldı.

Futbol hayatına KKTC'de başlayan Temelci, Kartalspor ve Göztepe altyapılarında eğitimini sürdürdü. Yurt dışı deneyimini Maidstone United formasıyla İngiltere'de yaşayan oyuncu, Türkiye'ye Kırşehir Belediyespor ile döndü; daha sonra Isparta 32 Spor ve Beykoz Anadolu'da görev yaptı.

Orta sahadaki hırslı oyunu ve oyun kurucu özellikleriyle tanınan Temelci, TFF 2. Lig'de çıktığı 108 maçta 7 gol kaydetti. Transferin, Muğlaspor'un orta saha direncini artırması bekleniyor.

İmza Töreni

Kulüp binasındaki imza törenine Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Mali Komite Başkanı Gül Tütüncü ve Mali Komite Üyesi Abdurrahman Şakiroğlu katıldı.

Muğlaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Zihni Temelci’ye yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, bu transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

MUĞLASPOR ORTA SAHAYA OYUNCUSU TEMELCİYİ RENKLERİNE BAĞLADI