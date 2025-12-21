DOLAR
TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu 0-2 Giresunspor — Şahin Dik 2 golle kazandırdı

TFF 3. Lig 3. Grup 15. haftasında Giresunspor, Şahin Dik'in golleriyle Karabük İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup etti; maçta iki kırmızı kart çıktı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:41
TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu 0-2 Giresunspor — Şahin Dik 2 golle kazandırdı

TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu 0-2 Giresunspor

TFF 3. Lig 3. Grup’un 15. haftasında oynanan karşılaşmada Giresunspor, konuk olduğu Karabük İdman Yurdu Spor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Giresunspor’un gollerini maçın yıldızı Şahin Dik kaydetti.

Maç Detayları

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Kaan Kara, Ersin Erbay, Bedirhan Soydemir

Kadrolar

Karabük İdman Yurdu Spor: Furkan Yasin Çevik, Samet Balkaya, Kağan Köroğlu, Muhammed Semih Kocatürk, Muhammet Salih Kaya (Hasan Kartal dk. 66), Ege Okka, Seyit Ali Kahya, Mert Özyıldırım, Ahmet Türkyılmaz (Caner Can Kaya dk. 59), Kaan Erdoğan, Mustafa Yılmaz

Giresunspor: Göktan Cörüt, Talha Kirman, Orçun Kaan Biçer, Emirhan Şahin, Mustafa Kuzey Kaşık, Muhammet Turhan, Arda Kılıç, Şenel Hami Aydemir, Yiğit Hasan Karataş (Yunus Emre Apaydın dk.46), Şahin Dik, Muhammet Bedirhan Yanık

Goller ve Kartlar

Goller: Şahin Dik (dk. 7 ve 90)

Kırmızı kartlar: Furkan Yasin Çevik, Mustafa Yılmaz (Karabük İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Seyit Ali Kahya, Mert Özyıldırım, Caner Can Kaya, Kaan Erdoğan (Karabük İdman Yurdu); Yiğit Karataş, Şahin Dik (Giresunspor)

Giresunspor, Şahin Dik’in erken ve son dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılırken, Karabük İdman Yurdu iki kırmızı kartla sahadan eksik ayrıldı.

