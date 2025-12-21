TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu 0-2 Giresunspor — Şahin Dik 2 golle kazandırdı

TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu 0-2 Giresunspor
TFF 3. Lig 3. Grup’un 15. haftasında oynanan karşılaşmada Giresunspor, konuk olduğu Karabük İdman Yurdu Spor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Giresunspor’un gollerini maçın yıldızı Şahin Dik kaydetti.
Maç Detayları
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Kaan Kara, Ersin Erbay, Bedirhan Soydemir
Kadrolar
Karabük İdman Yurdu Spor: Furkan Yasin Çevik, Samet Balkaya, Kağan Köroğlu, Muhammed Semih Kocatürk, Muhammet Salih Kaya (Hasan Kartal dk. 66), Ege Okka, Seyit Ali Kahya, Mert Özyıldırım, Ahmet Türkyılmaz (Caner Can Kaya dk. 59), Kaan Erdoğan, Mustafa Yılmaz
Giresunspor: Göktan Cörüt, Talha Kirman, Orçun Kaan Biçer, Emirhan Şahin, Mustafa Kuzey Kaşık, Muhammet Turhan, Arda Kılıç, Şenel Hami Aydemir, Yiğit Hasan Karataş (Yunus Emre Apaydın dk.46), Şahin Dik, Muhammet Bedirhan Yanık
Goller ve Kartlar
Goller: Şahin Dik (dk. 7 ve 90)
Kırmızı kartlar: Furkan Yasin Çevik, Mustafa Yılmaz (Karabük İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Seyit Ali Kahya, Mert Özyıldırım, Caner Can Kaya, Kaan Erdoğan (Karabük İdman Yurdu); Yiğit Karataş, Şahin Dik (Giresunspor)
Giresunspor, Şahin Dik’in erken ve son dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılırken, Karabük İdman Yurdu iki kırmızı kartla sahadan eksik ayrıldı.
