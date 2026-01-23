Elazığspor 5-0 MKE Ankaragücü | TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. Hafta

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Elazığspor, Elazığ Atatürk’te MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:39
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 22. haftasında Elazığspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü

Maç Bilgileri

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük, Sezgin Şahbaz, Erdoğan Çak

Kadro ve Goller

Elazığspor: Furkan Köse, Sakıb Aytaç (Süleyman dk. 75), Ercan Coşkun, Hakan Yavuz, Sertaç Çam (Samed Ali dk. 69), Enes Soy, Ali Altınöz, Mehmet Yılmaz (Haluk Mustafa dk. 75), Çağlayan Menderes, Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak (Maksut dk. 69)

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Atakan Güner, İsmail Çokçalış, Fatih Arhan, Mahmut Tekdemir (Arda Bayram dk. 64), Muhammet Hüseyin Sevgili, Mervan Yusuf Yiğit, Batuhan Gürsoy (Halil İbrahim dk. 33), Enes Tepecik (Muhammed Ali dk. 74), Osman Çelik (Mücahit Efe dk. 74), Miraç Şimşek (Arda Doğan dk. 64)

Goller: Ali Altınöz (dk. 19), Mehmet Yılmaz (dk. 28), Enes (dk. 59), Fuat (dk. 64), Halil İbrahim (dk. 82) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Mikail Koçak, Halil İbrahim (Elazığspor), İsmail Çokçalış (MKE Ankaragücü)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

