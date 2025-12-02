Erciyes 38 FK Üst Üste 3 Maçta 1-1 Berabere Kaldı

Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup'ta Kayseri ekibinin form grafiği

Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı de 1-1'lik beraberliklerle tamamladı.

Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK, ligde oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Mavi-siyahlı takımın ligdeki tek yenilgisi, 4. haftada deplasmanda oynadığı Karaköprü Belediyespor karşısında aldığı 1-0 sonuçtu.

Bu yenilginin ardından Erciyes 38 FK, oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek toplam 13 puan topladı.

Takımın ligdeki son galibiyeti, 8. haftada deplasmanda Kırıkkale FK karşısında elde edilen 2-0lık sonuçla geldi. Ardından oynanan 3 maç ise aynı skorla tamamlandı.

Erciyes 38 FK'nın ligde oynadığı son 3 maçın 1-1 bitmesi dikkat çekti: 9. haftada kendi evinde 12Bingölspor ile 1-1 berabere kalan ekip, daha sonra Kırşehirspor ve Mazıdağ Fosfatspor karşılaşmalarını da aynı skorla kapattı.

