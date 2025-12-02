Erciyes 38 FK Üst Üste 3 Maçta 1-1 Berabere Kaldı

Erciyes 38 FK ligde son 3 maçını 1-1 berabere tamamladı; ekip 7 maçta yenilgi görmedi ve 13 puan topladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:09
Erciyes 38 FK Üst Üste 3 Maçta 1-1 Berabere Kaldı

Erciyes 38 FK Üst Üste 3 Maçta 1-1 Berabere Kaldı

Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup'ta Kayseri ekibinin form grafiği

Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı de 1-1'lik beraberliklerle tamamladı.

Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK, ligde oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Mavi-siyahlı takımın ligdeki tek yenilgisi, 4. haftada deplasmanda oynadığı Karaköprü Belediyespor karşısında aldığı 1-0 sonuçtu.

Bu yenilginin ardından Erciyes 38 FK, oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek toplam 13 puan topladı.

Takımın ligdeki son galibiyeti, 8. haftada deplasmanda Kırıkkale FK karşısında elde edilen 2-0lık sonuçla geldi. Ardından oynanan 3 maç ise aynı skorla tamamlandı.

Erciyes 38 FK'nın ligde oynadığı son 3 maçın 1-1 bitmesi dikkat çekti: 9. haftada kendi evinde 12Bingölspor ile 1-1 berabere kalan ekip, daha sonra Kırşehirspor ve Mazıdağ Fosfatspor karşılaşmalarını da aynı skorla kapattı.

TÜRKİYE 3. FUTBOL LİGİ 2. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FK, LİGDE OYNADIĞI SON 3 KARŞILAŞMAYI DA...

TÜRKİYE 3. FUTBOL LİGİ 2. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FK, LİGDE OYNADIĞI SON 3 KARŞILAŞMAYI DA 1-1’LİK BERABERLİKLER İLE TAMAMLADI.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Spor Akademisi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Özel Buluşma
2
Samsunspor, Özel Gereksinimli Çocukların Tasarladığı Formalarla Sahaya Çıktı
3
Bilecik’te Okul Sporları Gençler Futbol Şampiyonu: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4
Bilecik'te Genç Güreşçiler Mindere Çıktı: Yoğun Mücadele ve Başarı
5
Kayserispor ilk kez gole kapandı: Rizespor'u 1-0 mağlup etti
6
Kayserispor 16. Sırada: Eyüpspor Maçı Kritik
7
Alanyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?