Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası Heyecanla Tamamlandı

Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin ev sahipliği yaptığı Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla tamamlandı.

Şampiyonanın Son Gününde Temponun Zirveye Ulaştı

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde kar üzerine oluşturulan alanda dün başlayan şampiyonanın son gün maçları yapıldı. Sporseverler, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen 5 erkek ve 5 kadın takımında yer alan 120 sporcunun kıyasıya mücadelesine tanıklık etti.

Final müsabakalarıyla sona eren organizasyonun erkekler final maçında Eskişehir Aqua Ragbi SK ve Yahyalı Gençlerbirliği SK karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Eskişehir Aqua Ragbi SK şampiyon olurken, Yahyalı Gençlerbirliği SK ikinciliği, Fatsa SK ise üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar finalinde ise Selçuk Kartallar, Eskişehir Aqua Ragbi SK'yi yenerek şampiyon olmayı başardı. Eskişehir Aqua Ragbi SK ikinciliği, Fatsa SK ise üçüncülüğü elde etti.

Erciyes AŞ Genel Müdüründen Açıklama

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, final maçlarıyla mükemmel bir şampiyonanın yaşandığına dikkat çekti. Erkekler ve kadınlarda toplam 120 sporcunun Erciyes manzarası eşliğinde mücadele ettiğini vurgulayan Akşehirlioğlu, Türkiye'nin profesyonelce yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'nde her türlü aktivitenin gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Karşılaşmaların ardından sporculara kupa ödülleri verildi.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin ev sahipliği yaptığı Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin ev sahipliği yaptığı Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla tamamlandı.