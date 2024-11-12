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Erciyes Kayak Merkezi Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapacak

Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'de ilk kez Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:33
Erciyes Kayak Merkezi Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapacak

Erciyes Kayak Merkezi, kış sporları tutkunları için heyecan verici bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de ilk kez Uluslararası Kar Ragbi Turnuvası düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ile bir araya geldi. Görüşmeye Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Yakup Deliktaş da katıldı.

Görüşmeler sırasında, kış sezonunda gerçekleştirilecek sportif faaliyetler üzerinde duruldu ve kar ragbisi gibi zorlu bir sporun uluslararası çapta Türkiye'de ilk kez Kayseri'de yapılması yönünde karar alındı.

Federasyon Başkanı Nahit Şahin, Erciyes'in güvenilir tesisleri ve uluslararası standartlardaki organizasyon becerileriyle büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Elcuman ise, Erciyes'teki kış sporlarına her geçen gün yenisini eklemekte olduklarını belirterek, kar ragbisi gibi zorlu bir sporun Türkiye'de ilk kez yapılacak olmasından büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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