Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Başladı

Erciyes'te Coşkulu Tenis Turnuvası

Kış turizmi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile tanınan Erciyes, bu yıl ITF Uluslararası Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.

Turnuva Detayları

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin destekleriyle gerçekleşiyor. 2 bin 300 rakımda bulunan kortlarda, 26 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu yer alıyor.

Katılımcılar ve İlk Gün Maçları

Erciyes Hisarcık Kapı bölgesindeki tesislerde kurulan 12 kortta, Romanya, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya gibi ülkelerden gelen sporcular turnuvanın açılış maçlarını oynadı.

Ödüller ve Puanlama

Turnuva, 3 Kasım tarihine kadar sürecek. Şampiyon olan sporcular, uluslararası sıralamada 50 puan elde edecek. Ayrıca kadın sporcular için toplamda 40 bin dolar, erkekler içinse 15 bin dolar ödül dağıtılacak.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de adından söz ettiren Erciyes'te, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda ITF Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 26 ülkenden 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.