DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

Bursaspor Sevgisi Tribünde: Başkan Erkan Aydın Çocuklarla Maçta

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gülbahçe, Hürriyet ve İstiklal mahallelerinden yüzlerce çocuğu Bursaspor-Ankara Demirspor maçına götürdü; Bursaspor 4-0 kazandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:37
Bursaspor Sevgisi Tribünde: Başkan Erkan Aydın Çocuklarla Maçta

Bursaspor Sevgisi Tribünde: Başkan Erkan Aydın Çocuklarla Maçta

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaşamın her alanında Bursaspor’a olan desteğini çocuklarla buluşturarak sürdürdü. Başkan Aydın, Gülbahçe, Hürriyet ve İstiklal mahallelerinden gelen minik taraftarlarla birlikte heyecan dolu bir güne imza attı.

Çocuklara yeşil beyaz miras

Osmangazi Belediyesi, futbola ve Bursaspor’a bağlılığı yeni nesillere aktarma hedefiyle yüzlerce çocuğu karşılaşma için stada götürdü. Çocuklar, tribünde ilk kez Bursaspor maçını canlı izleme deneyimi yaşarken coşkuya ortak oldu.

Tribünde coşku ve galibiyet

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribününde Başkan Aydın ile birlikte tezahüratlar yapan çocuklar, maç boyunca takımlarını destekledi. Karşılaşma Bursaspor 4-0 gibi net bir skorla sonuçlanırken, ellerindeki atkılarla galibiyet sevincini doyasıya yaşadılar.

Maç sonrasında, ilk kez stada gelen çocuklar bu unutulmaz günü kendilerine yaşatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydına teşekkür etti.

YAŞAMIN HER ALANINDA BURSASPOR’A DESTEĞİNİ SUNAN OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, GÜLBAHÇE...

YAŞAMIN HER ALANINDA BURSASPOR’A DESTEĞİNİ SUNAN OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, GÜLBAHÇE, HÜRRİYET VE İSTİKLAL MAHALLELERİNDEKİ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BURSASPOR-ANKARA DEMİRSPOR MÜSABAKASINI TRİBÜNDEN TAKİP EDEREK COŞKUYA ORTAK OLDU.

YAŞAMIN HER ALANINDA BURSASPOR’A DESTEĞİNİ SUNAN OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, GÜLBAHÇE...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buharkent'te Gençlik Merkezi Satranç Kursu Tamamlandı
2
Hakkari'de Mergabütan'da Temel Kayak Eğitimi Başladı
3
Galatasaray Fenerbahçe Derbisinde 1-1 Berabere Kalarak Liderliğini Korudu
4
Bandırmaspor 1-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü | Trendyol 1. Lig
5
Sipay Bodrum FK, Jonathan Okita ile Anlaştı
6
Berkay Uslu Dünya İkincisi Oldu: Müdür Yığmatepe'den Tebrik
7
Fikret Orman: Başarı tesadüf değildir — ANTGİAD'da Beşiktaş reçetesi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama