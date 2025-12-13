Bursaspor Sevgisi Tribünde: Başkan Erkan Aydın Çocuklarla Maçta

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaşamın her alanında Bursaspor’a olan desteğini çocuklarla buluşturarak sürdürdü. Başkan Aydın, Gülbahçe, Hürriyet ve İstiklal mahallelerinden gelen minik taraftarlarla birlikte heyecan dolu bir güne imza attı.

Çocuklara yeşil beyaz miras

Osmangazi Belediyesi, futbola ve Bursaspor’a bağlılığı yeni nesillere aktarma hedefiyle yüzlerce çocuğu karşılaşma için stada götürdü. Çocuklar, tribünde ilk kez Bursaspor maçını canlı izleme deneyimi yaşarken coşkuya ortak oldu.

Tribünde coşku ve galibiyet

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribününde Başkan Aydın ile birlikte tezahüratlar yapan çocuklar, maç boyunca takımlarını destekledi. Karşılaşma Bursaspor 4-0 gibi net bir skorla sonuçlanırken, ellerindeki atkılarla galibiyet sevincini doyasıya yaşadılar.

Maç sonrasında, ilk kez stada gelen çocuklar bu unutulmaz günü kendilerine yaşatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydına teşekkür etti.

