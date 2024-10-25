Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Ragbi Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Ragbi Şampiyonası

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen 7'li Ragbi 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 26-27 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Şampiyonaya Katılacak Takımlar ve Sporcular

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte ilk kez düzenlenecek etkinlikte toplam 450 sporcu mücadele edecek. 10 kadın ve 30 erkek takımının yer alacağı şampiyonada sporcular, enerjilerini sergileme fırsatı bulacaklar.

Şampiyonanın İlk Günü

Şampiyonanın ilk etabı yarın saat 10.00'da başlayacak. Takımlar; Ankara, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Bursa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Tokat gibi illerden katılacak.

Kupa ve Madalya Töreni

27 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan etkinlik, saat 15.00'te düzenlenecek kupa ve madalya töreni ile sona erecek.