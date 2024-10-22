Ercüment Taşdemir Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Yeni Başkan Ercüment Taşdemir

Türkiye Karate Federasyonu, Ercüment Taşdemir'in başkanlığına kavuştu. Olağan seçimli genel kurul, Ankara'daki Altınel Hotel'de gerçekleştirildi.

Seçim Sonuçları

Mevcut başkan Aslan Abid Uğuz'un aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Ercüment Taşdemir ve Cenk Hilmi Kılıç yarıştı. Toplamda 193 oy kullanıldı; Ercüment Taşdemir 109 oy alarak başkanlığa seçilirken, Cenk Hilmi Kılıç 82 oyda kaldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim Kurulu

Taşdemir'in başkanlığında yeni yönetim kuruluna Hüseyin Akdemir, Hilmi Kaplan, Haşim Bulut, Osman Fatih Destici, Atıf Ala, Mustafa Ertekin, Ali Sarıaydın, Ersin Bebek, Levent Aydemir ve Ömer Habeş atandı.

Göreve Dair Mesajlar

Ercüment Taşdemir, genel kurulda yaptığı konuşmada kararlılıkla çalışacağına dair söz verdi: "Gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Size bir telefon kadar yakınız. Bizim başkanlığımızda yılgınlığa, yorgunluğa yer yok." Ayrıca, Türkiye'nin 81 iline karateyi yayma hedeflerini dile getirdi.

Unutulmaz Başkan Esat Delihasan

Taşdemir, hayatını kaybeden eski başkan Esat Delihasan adına Dünya Kupası düzenleyeceklerini de belirtti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Seçim sonrası delegelere teşekkür eden Taşdemir, "Türk karatesinin zirveye çıkması için hep birlikte çalışacağız. Hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayacağız. Hiçbir zaman kötü niyetimiz olmadı. Biz bir bütünüz." şeklinde birlik beraberlik mesajı verdi.

Türkiye Karate Federasyonu olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Altınel Hotel'de gerçekleştirildi.

Türkiye Karate Federasyonu olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Altınel Hotel'de gerçekleştirildi.