Erdem Can, Anadolu Efes ile yollarını ayırdı

Euroleague'de dün gece Zalgiris Kaunas'a 96-70 yenilen Anadolu Efes başantrenör Erdem Can ile yollarının ayrılacağı haberi spor gündemini çalkaladı. Erdem Can'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Erdem Can, Anadolu Efes ile yollarını ayırdı
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Anadolu Efes Spor Kulübü ve Erdem Can ile yolların ayrıldığı haberi yayınlanırken kulüp tarafından Can'a verdiği emeklerden ötürü teşekkürler iletilerek bundan sonraki kariyeri için başarı dilekleri sunuldu. Euroleague'de 15. yenilgisini almasıyla beraber ayrılıklar yaşandı.

erdem can
Zalgiris Kaunas, Turkish Airlines EuroLeague'in 24'üncü haftasında Anadolu Efes ile mücadele etmek için sahada yer aldı. Zalgiris Kaunas'ın 96-70'lik galibiyet kazanarak Anadolu Efes bu mücadele sonrasında 15. mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 25’inci haftasında 2 Şubat Cuma günü evinde Olimpia Milano’yu misafir edecektir.

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