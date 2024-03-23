Eren Dinkçi'nin sözleşmesinde flaş madde ortaya çıktı

Almanya'da transfer hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Heidenheim'de kiralık forma giyen Eren Dinçki için talepler sıralanırken 22 yaşındaki sağ kanadın talipleri ise her geçen gün artmaya başladı. Gösterdiği başarılı performans üzerine dikkat çeken isim Leipzig, Dortmund ve Leverkusen'in radarına girdi.



Transferlerde önemli takımların peşinde gittiği Dinçki'nin Werder Bremen'deki sözleşmenin detayları gündeme damgasını vurdu. 22 yaşındaki oyuncunun kontratında 5 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi yer almaktadır. Genç isim sezon boyunca 26 maçta forma giyerek 9 gol ve 4 asist yaparak adından bahsettirdi. Dinçki'nin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak belirlendi.



