Eren Elmalı, Galatasaray'daki İlk Maçına Heyecanla Hazırlanıyor

Eren Elmalı'dan Heyecan Dolu Açıklamalar

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, yeni takımıyla ilk maçına çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Kulüp YouTube kanalına konuşan Elmalı, "Sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Süreç güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu böyle güzel olur." şeklinde ifadeler kullandı.

Transfer Sürecine Teşekkür

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki oyuncu, transferinin gerçekleşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Elmalı, "Başkanımız Dursun Özbek, yöneticimiz Abdullah Kavukcu ve Okan hocaya teşekkür ederim. Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim.", dedi.

Sorumluluklarının Bilincinde

Eren Elmalı, Galatasaray'ın forması ve armasının ağırlığını bildiğini vurgulayarak, "Burada sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı. İlk maçına çıkma heyecanını da dile getiren Elmalı, taraftardan destek beklediğini şu sözlerle açıkladı: "Taraftardan tek isteğim bizi sonuna kadar desteklemeleri."