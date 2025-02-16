Eren Kalfa, Avrupa Şampiyonası'ndan Bronz Madalya ile Döndü

Eren Kalfa, Trabzon'a Dönüşte Coşkuyla Karşılandı

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden milli atıcı Eren Kalfa, memleketi Trabzon'a döndü. Trabzonspor'un bir sporcusu olarak önemli bir başarıya imza atan Kalfa, havalimanında büyük bir sevinçle karşılandı.

Başarıları Kutlandı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eren Kalfa'yı havalimanında Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz, antrenörleri Mehmet Zeki Altıntaş ve Tuğba Çabuk ile sevenleri karşıladı. Kalfa'nın uluslararası arenada kazandığı başarı, Trabzonspor camiasında büyük bir gurur kaynağı oldu.

Açıklamada, Kalfa'ya başarı temennisinde bulunularak Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetici Semih Hekimoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi: "Eren Kalfa'nın elde ettiği bu başarı, Trabzonspor ailesi olarak bizleri gururlandırdı. Kendisine tebriklerimizi iletiyor, gelecekte daha büyük zaferler kazanacağına inanıyoruz."

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda üçüncü olan Trabzonspor'un milli atıcısı Eren Kalfa, memleketi Trabzon'da karşılandı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda üçüncü olan Trabzonspor'un milli atıcısı Eren Kalfa, memleketi Trabzon'da karşılandı.