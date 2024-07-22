Eren Kıvanç Taşyaran Dünya Rekorunu Tescilledi

Millî Performansla Tarihe Geçti

Türk modern pentatlet Eren Kıvanç Taşyaran, 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda kırdığı dünya rekoruyla spor tarihine adını yazdırdı. Bu olağanüstü başarı, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından resmen onaylandı.

Dünya Rekorunun Detayları

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Millî sporcumuz Eren Kıvanç Taşyaran, 2023 UIPM 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda laser run etabında 10.22,80'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı" ifadesi kullanıldı. Bu elde edilen sonuç, Eren'in azmi ve çalışkanlığının bir göstergesi oldu.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Eren Kıvanç Taşyaran'ın başarısı, genç sporcular için ilham kaynağı olurken, Türkiye'nin modern pentatlondaki uluslararası başarı hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oldu.