Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Eren Kıvanç Taşyaran Dünya Rekorunu Tescilledi

Eren Kıvanç Taşyaran, 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorunu kırdı ve UIPM tarafından onaylandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:15
Eren Kıvanç Taşyaran Dünya Rekorunu Tescilledi

Millî Performansla Tarihe Geçti

Türk modern pentatlet Eren Kıvanç Taşyaran, 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda kırdığı dünya rekoruyla spor tarihine adını yazdırdı. Bu olağanüstü başarı, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından resmen onaylandı.

Dünya Rekorunun Detayları

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Millî sporcumuz Eren Kıvanç Taşyaran, 2023 UIPM 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda laser run etabında 10.22,80'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı" ifadesi kullanıldı. Bu elde edilen sonuç, Eren'in azmi ve çalışkanlığının bir göstergesi oldu.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Eren Kıvanç Taşyaran'ın başarısı, genç sporcular için ilham kaynağı olurken, Türkiye'nin modern pentatlondaki uluslararası başarı hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oldu.

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek