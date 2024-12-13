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Ergin Ataman: "Bugün Berbat Bir Basketbol Oynadık"

Panathinaikos AKTOR, Anadolu Efes'e 93-67 mağlup olduktan sonra başantrenör Ergin Ataman, takımının performansını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:51
Ergin Ataman: "Bugün Berbat Bir Basketbol Oynadık"

Panathinaikos AKTOR, Anadolu Efes'e Kaybetti

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes'e deplasmanda 93-67 mağlup olan Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, maçı değerlendirdi. Ataman, 'Bugün berbat bir basketbol oynadık' diyerek takımının performansını eleştirdi.

Berbat Bir Oyun İfadesi

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Ataman, oyuna kötü başladıklarını vurguladı: 'Çok kolay basketler yedik. Sonrasında oyunun kontrolünü kaybettik. Anadolu Efes harika oynadı. Larkin'in katkısı özellikle önemliydi. İç sahada iyi oynadıklarını biliyorduk. Hücumda yeterince iyi değildik, altyapı takımı gibi oynadık. Bu akşam Nunn'ı kullanamadık ve böyle bir sonuç ortaya çıktı.'

Ataman'dan Açıklamalar

Fenerbahçe'ye karşı 2017 yılında play-off maçını kaybeden oyuncuları hakkında sorulan soruya yanıt veren Ataman, 'Yarın sabah 11.50 uçağıyla Atina'ya döneceğiz ve hafta sonunda lig maçımız var' dedi.

Demoralizasyon Olmadığını Belirtti

Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Paris ve Olympiakos dışındaki takımların performanslarının dalgalı olduğunu belirtti. 'Takımlar günlük performanslar sergiliyor. Anadolu Efes'e kaybettik ama onlarla aynı sayıda galibiyetimiz var. Kendimize bakıyoruz ve geçen yılın çok uzağındayız' şeklinde konuştu.

Kırılganlıklara Dikkati Çekti

Kadrolarının geçen yılki gibi olduğunu ifade eden Ataman, 'Kırılganlıkları bu yıl yaşıyoruz. Rio'ya benzer sorunlar yaşandığını görüyoruz. Takım üzerinde geçen yılki coşkunun verdiği rehavet var. Buna çözüm bulmalıyız. Şu anda 8 galibiyetimiz var ve ilerisi için endişeliyim ancak sezona iyi başladık' diyerek sözlerini tamamladı.

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