Ergin Ataman'ın A Milli Takım Performansı: 78 Müsabakada 39 Galibiyet

Ergin Ataman'ın A Milli Basketbol Takımı Karnesi

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İtalya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman yönetiminde bugüne kadar 78 maça çıktı. 20 Şubat Perşembe günü oynanacak bu karşılaşma, Ataman'ın milli takım kariyerinde önemli bir başka eşik olacak.

Ay-yıldızlı takımda ikinci dönemini geçiren deneyimli teknik direktör, 38'i resmi olmak üzere toplamda 39 galibiyet ve 39 mağlubiyet ile dikkat çekiyor.

İlk Sınav Belçika ile

Ergin Ataman, milli takım kariyerinin ilk maçına 2 Ağustos 2014 tarihinde Belçika karşısında çıktı. A Milli Takım, 2014 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında oynanan bu özel maçta Belçika'ya 74-70 mağlup oldu.

İlk Galibiyet Porto Riko'ya Karşı

Ataman, milli takım kariyerindeki ilk zaferini Porto Riko karşısında yaşadı. Millilerin, 16 Ağustos 2014 tarihinde Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Kupası'nda Porto Riko'yu 77-66 mağlup etmesi, Ataman için unutulmaz bir anı oldu.

Dünya Kupası'nda Çeyrek Final Başarısı

A Milli Takım'ın başında resmi karşılaşmalara 2014 FIBA Dünya Kupası'nda başlayan Ataman, ilk maçında Yeni Zelanda'yı 76-73 yenerek galibiyetle başladı. Turnuvada çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu aşamada Litvanya'ya 73-61 yenilerek turnuvaya veda etti.

Resmi Maçlarda Genel Durum

Ataman döneminde A Milli Takım, 38 resmi maçta mücadele etti. Bu maçların 21'ini kazanarak %55 oranında başarı elde etti. 17 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. En farklı galibiyetini 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçika karşısında 34 sayı farkla (86-52), en farklı yenilgisini ise 2015 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya karşı 27 sayı ile (77-104) yaşadı.

Karşılaştırmalı Başantrenör Sıralaması

Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nın başında en çok maça çıkan 6. başantrenör konumundadır. Sıralamada ilk sırada 173 maçla Bogdan Tanjevic bulunurken, Ataman 78 maçla bu listede altıncı sırada yer alıyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Ergin Ataman, Türk basketbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biridir. A Milli Basketbol Takımı'nın yanı sıra Yunan ekiplerinden Panathinaikos'u da çalıştırmış ve Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde önemli başarılara imza atmıştır. Ataman, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı elde eden ilk ve tek teknik adam olmuştur.

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'ni kazanan Ataman, tarih yazmayı sürdürdü. Yine 2001-2002 sezonunda İtalya’nın Montepaschi Siena ekibiyle Saporta Kupası’nı kazanarak kupa tarihine geçen ilk Türk antrenör olmuştur.

Yerel ve uluslararası alandaki başarı grafiğiyle Türk basketboluna önemli katkılarda bulunan Ergin Ataman, Türk basketbolunun efsaneleri arasında yer almayı sürdürüyor.