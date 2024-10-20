Erkan Sözeri'den Oyuncularına Teşekkür: Deplasmanda Harika Bir Galibiyet

Erkan Sözeri'den Oyunculara Kutlama

Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u 4-1 mağlup ettiklerinden dolayı oyuncularına teşekkür etti.

Önemli Bir Galibiyet

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamalarında, Sözeri, elde edilen 3 puanın kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Oyuncularının disiplinini ve mücadele azmini vurgulayan teknik direktör, "Disiplini hiç bozmadılar. Maç bizim için çok kıymetliydi, bu nedenle elimizdeki fırsatları iyi değerlendirdik. Deplasmandan 4 gollü bir galibiyet elde etmek harika oldu" dedi.

Oyuncularına Güveniyor

Galibiyet sonrası oyuncularına duyduğu gururu dile getiren Sözeri, "Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Kalbiyle oynayan oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.