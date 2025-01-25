Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Finali Amasya'da Başladı

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Finali Amasya'da

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, Amasya'da dört takımın katılımıyla başladı. Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu organizasyon, birçok sporseverin ilgisini çekti.

Önemli Bir Başlangıç

Etkinlik, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlk Maçta Zafer Gaziantep’in

Turnuvanın ilk maçı Gaziantep Polisgücü ile Netpack Alanya Stars arasında oynandı. Gaziantep ekibi, zorlu mücadelede rakibini 7-5 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Antrenörden Açıklamalar

Gaziantep Polisgücü antrenörü Yusuf Kasım, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Güzel bir mücadeleydi. Bu seviyelere gelmek zor. Birinci etap müsabakalarını hiç yenilmeden geçtik. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum, gerçekten iyi mücadele ettiler. Kızlarımızın ardından erkeklerimiz de finale kalmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Kası, Bolu'daki yangın olayı ve Konya'daki benzer olaylar nedeniyle üzüntü duyduklarını vurgulayarak, "Sevincimiz yarıda kalıyor ama yine de Türk Polis Teşkilatına bu galibiyeti armağan etmek istiyorum." dedi.

Devam Eden Organizasyon

Nevşehir Belediye SK ve Volkan Grour Gökbörü SK takımlarının karşılaşacağı bu organizasyon, 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak final maçıyla sona erecek.

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da başladı. Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da başladı. Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.