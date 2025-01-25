DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.733.792,28 0,49%

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Finali Amasya'da Başladı

Amasya'da düzenlenen Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Finali, anlamlı bir törenle başladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:38
Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Finali Amasya'da Başladı

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Finali Amasya'da

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, Amasya'da dört takımın katılımıyla başladı. Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu organizasyon, birçok sporseverin ilgisini çekti.

Önemli Bir Başlangıç

Etkinlik, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlk Maçta Zafer Gaziantep’in

Turnuvanın ilk maçı Gaziantep Polisgücü ile Netpack Alanya Stars arasında oynandı. Gaziantep ekibi, zorlu mücadelede rakibini 7-5 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Antrenörden Açıklamalar

Gaziantep Polisgücü antrenörü Yusuf Kasım, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Güzel bir mücadeleydi. Bu seviyelere gelmek zor. Birinci etap müsabakalarını hiç yenilmeden geçtik. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum, gerçekten iyi mücadele ettiler. Kızlarımızın ardından erkeklerimiz de finale kalmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Kası, Bolu'daki yangın olayı ve Konya'daki benzer olaylar nedeniyle üzüntü duyduklarını vurgulayarak, "Sevincimiz yarıda kalıyor ama yine de Türk Polis Teşkilatına bu galibiyeti armağan etmek istiyorum." dedi.

Devam Eden Organizasyon

Nevşehir Belediye SK ve Volkan Grour Gökbörü SK takımlarının karşılaşacağı bu organizasyon, 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak final maçıyla sona erecek.

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da başladı....

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da başladı. Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da başladı....

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da başladı. Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İLGİLİ HABERLER

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Lassa, Aliağa Petkimspor'u 83-64 Mağlup Etti
2
Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
3
Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu
4
Sivasspor 5-2 Kayserispor: Trendyol Süper Lig'de Sürpriz Zafer
5
Gençlerbirliği, Boluspor'u Deplasmanda 2-0 Geçti
6
Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışmaları Samsun'da Başladı
7
Galatasaray-Göztepe Maçından Önemli Notlar

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!