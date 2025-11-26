Ernest Muçi: Trabzonspor'da İyi Bir Rekabet ve Aile Ortamı

Ernest Muçi, Başakşehir galibiyeti sonrası Trabzonspor'daki güçlü rekabet, aile ortamı ve teknik ekibin güveninin performansına katkısını anlattı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:22
Trabzonspor’un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, takım içindeki rekabet seviyesinin yüksek olduğunu ve bordo-mavili ekipte kendisini aile ortamında hissettiğini açıkladı.

Başakşehir maçı ve değerlendirme

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 4-3 mağlup eden Trabzonspor’da galibiyeti getiren gollere imza atan Muçi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Edin Visca’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Muçi, "Başakşehir ile oynadığımız maç bizim adımıza çok önemliydi. Yukarıdaki takımlarla aramızdaki puan farkını açmamak adına önemli bir maçtı. Kazanmak için çok önemliydi. Devam etmemiz gerekiyor. Antrenmanlarda çok iyi çalışıp önümüzdeki maçlara hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Odaklanma ve beklentiler

Oynadığı her kulüpte beklentilerin yüksek olduğunu belirten Muçi, "Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Beklentilere karşılık vermek için çok çalışıyorum. Burada odaklanmış durumdayım. Hocamız ve takım arkadaşlarımızla birlikte güzel bir ortamımız var. Aile ortamı olduğunu düşünüyorum. Ben işime odaklanmış, en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Takım içi rekabet

24 yaşındaki futbolcu, takımdaki rekabet ortamıyla ilgili olarak, "Rekabetin olması çok güzel. Takımda iyi bir rekabet ortamımız var. Bu gayet güzel. İyi bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. İyi oyunculara sahibiz. Antrenmanlarımız bile rekabet halinde geçiyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor takım için. Sosyal medyadaki videoları gördüm. Bu mutluluğu verebilmek çok önemliydi" dedi.

Aile ve uyum süreci

Muçi, ailesinin 2 aydır Trabzon’da olduğunu belirterek, "Uyum sürecinin çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü ailem de artık yanımda. Buraya uyum sağlamam daha kolay oluyor benim adıma. Benim burada yapmam gereken antrenmanlarda çok çalışmak ve işime odaklanmak olacak. Hızlı ve iyi gidiyor" diye konuştu.

Teknik direktörün güveni ve gelecek hedefleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin kendisine güvendiğini vurgulayan Muçi, "Bana inanan insanlardan bir tanesiydi. Burada yaptığımız görüşmelerde de bana inandığını ve güvendiğini ifade etmişti. Çok önemli etkisi oldu. Bana inandığı ve güvendiği için kendisine teşekkür ediyorum. Antrenmanlarda iyi olduğunuz zaman bazen maçlarda istediğinizi yapamayabiliyorsunuz. Bana hep ‘devam et olacak’ demişti hocamız. Hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım için, ayrıca herkesi mutlu edebildiğim için mutluyum. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Doğal olarak da en iyi sonuçlar gelecektir" dedi.

Takımın şampiyonluk hedefiyle ilgili de konuşan Muçi, "Takımın şampiyon olabilmesi için ellerimizde bütün imkanlar bulunuyor. Buna ulaşabilmek için çok çalışmalıyız. İyi bir ortam var. İnanılmaz ortam var. Neden olmasın? Kiralık olarak Trabzonspor’da forma giyiyorum. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada tabii ki devam etmek isterim. Geleceğin nereye götüreceğini hep birlikte sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.

