Erol Bulut: Deplasmanda Bir Puan Önemli — Antalyaspor 0-0

Trendyol Süper Lig 13. hafta

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın iki devresinin farklı karakterde geçtiğini vurguladı:

"Berabere biten bir maç, ilk yarı ve ikinci yarı iki ayrı 45 dakika izledik. İlk yarı tahmin ediyorum herkesin gözüne hoş gelen, heyecanlı bir ilk yarı izledik. İki tarafta da pozisyonlar vardı, gol atabilirlerdi. İkinci yarı biraz daha az pozisyonlu, çok mücadeleli bir karşılaşma oldu. Deplasmanda bir puan almak önemli. Onu da aldığımızdan dolayı mutluyuz"

Bulut, alınan puanın deplasmanda değerli olduğunu belirterek takımın mücadeleci futbolundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

