Erol Bulut: "İstifamla Çok Fazla Şey Değişmez" — Antalyaspor 2-1 Mağlup

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından istifasının takımı kökten değiştirmeyeceğini ve şanssızlık yaşadıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 20:48
Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, evinde Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, alınan yenilginin üzüntü verici olduğunu ve istifasının takımda köklü bir değişiklik yaratacağını düşünmediğini söyledi.

Maçın Özeti ve Değerlendirmesi

Bulut, maçın genelinde iki takım için de beraberliğe yakın bir görüntü olduğunu belirterek, "Duran toplardan, iki takım da gol bulabilecek bir ortam vardı. Rakibin taç atışlarıyla gol bulmaya çalışacağını biliyorduk. Maç içinde zaten pek pozisyon vermedik" dedi.

Teknik direktör, pozisyonlarla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Yaptığımız gereksiz bir faul sonrası yediğimiz birinci gol, ikincisi ise bizim sürekli çalıştığımız kenar ortalarda rakibin tehlikeli olabileceğini söyledik. Nitekim ikinci golü yiyip, biz ikinci golü bulamayınca doğal olarak mağlup olduk."

Taktik, Fiziksel Hazırlık ve Hatalar

Takımın başına geldiğinde önceliğinin oyuncuların fiziksel gücünü artırmak olduğunu vurgulayan Bulut, "Geldiğimde zaten takımın kötü bir gidişatı vardı. İlk başta takımın daha dirençli olabilmesi için fiziksel gücünü arttırmaya çalıştık. Orada başarılı olduk ama bireysel hataları minimuma indirmede maalesef başarılı olamadık" dedi.

Bulut, Göztepe'nin oyununu ise şöyle özetledi: "Göztepe’nin oynadığı futbol göze hoş gelmeyen bir futbol, defansın arkasına attığı uzun toplarla gol atmaya çalıştılar, bunu da başardılar. Duran toplardan, uzun ortalardan, kenar ortalardan gol bulmaya çalıştılar. Forvetleri kafa toplarında iyi, stoperleri defansta iyi, orta saha da onlara katkı sağlıyor."

Taraftara Mesaj ve Oyuncu Değişiklikleri

Bulut, taraftarın taleplerine göre oyuncu değişikliği yapmadığını vurguladı: "Ben bugüne kadar teknik direktörlük görevimde hiç taraftara yönelik oyuncu değiştirmedim. Belki bugün o şekilde denk gelmiştir ama ben taraftarın isteğiyle hiçbir zaman oyuncu değiştirmedim. Her zaman futbolcumun arkasındayım. Giren futbolcular kötü oynayabilir, hata yapabilir, bunun sorumluluğu bende."

İstifa Çağrılarına Yanıt ve Sonuç Değerlendirmesi

Taraftarın istifa çağrılarına değinen Bulut, "İstifa konusunda bazı şeyler iyi gitmediğinde taraftar mutsuzluğunu dile getiriyor. Genelde hocalar faturasını ödüyorlar... Benim istifamla şu an burada çok fazla şeyin değişeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca şanssızlık faktörüne dikkat çekerek, "Konya’da direkten dönen topumuz gol olmuş olsa galip olacaktık. Şanssızlıklar bizden tarafta" diye konuştu.

Bulut, sözlerini şöyle tamamladı: "Kazanabileceğimiz, kaybetmememiz gereken bir maçtı. Hatalarımız rakip tarafından cezalandırıldı ama biz bunu başaramadık. En büyük sorunumuz o."

