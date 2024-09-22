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Erol Bulut'un Cardiff City Macerası Sonlandı

Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Yönetim, Bulut’a emekleri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:04
Erol Bulut'un Cardiff City Macerası Sonlandı

Cardiff City'de Yeni Dönem Başlıyor

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, 49 yaşındaki Türk teknik direktör Erol Bulut ile sözleşmesini feshetti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, birlikte geçirilen sürenin ardından yönetimin böyle bir karar aldığı duyuruldu.

Yönetimden Teşekkür Mesajı

Açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Erol'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki hayatında başarılar diliyor." ifadeleri yer aldı.

Teknik Ekibe Değişiklik

Ayrıca, takımın birinci antrenörü Nikolaos Karydas ile de yollar ayrıldı. Geçici olarak takımın başına Omer Riza'nın getirildiği belirtildi.

İlk Yarıda Zorluklar

2013 yılından bu yana kulübün başkanlığını yürüten KKTC'li iş insanı Mehmet Dalman, sezonun başlamasıyla birlikte takımın kötü başlangıç yaptığını belirtti. Cardiff City, 24 takımlı Championship'te oynadığı 6 maçta yalnızca 1 puan toplayarak son sırada yer aldı.

Erol Bulut'un Kariyeri

Erol Bulut, Haziran 2023’ten bu yana Cardiff City'nin teknik direktörlüğünü yapıyordu. Futbolculuk kariyerinde ise Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK gibi önemli kulüplerde forma giymiştir.

Özellikle takımlarındaki başarılarıyla tanınan Bulut, Cardiff City'deki görevine son verilmesiyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatı bulabilir.

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