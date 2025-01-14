Errick McCollum, Fenerbahçe Beko'ya Transfer Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Errick McCollum, sarı-lacivertli ekibe katılmanın heyecanını paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:24
Errick McCollum, Fenerbahçe Beko'ya Transfer Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Errick McCollum, Fenerbahçe Beko'ya Geçişten Memnun

Fenerbahçe Beko'nun Karşıyaka'dan transfer ettiği Errick McCollum, sarı-lacivertli takıma katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Fenerbahçe TV'ye konuşan McCollum, yapılan teklifin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Böyle bir teklifte bir an önce olaya entegre olup katkı vermek istersiniz. Böyle bir aile ve basketbol organizasyonunun içinde olduğum için çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Basketboldaki Odaklanma ve Takım Ruhu

Karşıyaka'daki kariyerine ve Fenerbahçe Beko'nun güçlü basketbol yapısına değinen McCollum, "Geçen sene basketbol dışında pek çok şey düşünüyorduk, mümkün olduğu kadar basketbola konsantre olmak istiyorduk ama bunu başarmak zordu. Dikkatimizi dağıtan birçok an oldu. Fenerbahçe Beko'nun organizasyonu sizi tamamen basketbola konsantre edecek bir oluşum. Şu an İstanbul'a taşınıyorum, çocuklarım yeni okula gidecek ama bunları benim için düşünen insanlar var ve bu beni çok mutlu ediyor," şeklinde konuştu.

Takımın Düzeninde Herkesin Önemi Var

Takımda yaşanan sakatlıkları hatırlatan McCollum, "Sakatlıklara rağmen ne olursa olsun ekip kazanmanın yolunu bulmuş. O an biri sahneye çıkmış ve takım arkadaşlarını da galibiyete inandırmış. Takımın karakterine paralel bir durum. O gün hangi oyuncu sahaya çıkmış, hangi oyuncu kenarda kalmış benim için hiçbir önemi yok, benim için önemli olan takıma kimin yardım ettiği," dedi.

Taraftarlara Mesajı: Birlikte Başaracağız

Deneyimli basketbolcu, taraftara yönelik mesajında ise, "Takıma her zaman destek olacağım, katkı sağlayacağım. Kendimde bu hırsı ve enerjiyi görüyorum. Taraftarlarımızla birlikte hep beraber mutlu olacağımız bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum," diye ekledi.

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