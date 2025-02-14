Ersu Şaşma, Fransa'da Sırıkla Atlama Şampiyonu Oldu

Ersu Şaşma, Fransa'da Tarih Yazdı

Milli atlet Ersu Şaşma, Fransa'nın Pas-de-Calais kentinde düzenlenen Meeting Lievin Atletizm Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. Ersu, erkekler sırıkla atlama kategorisinde 5.90 metre atlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Dereceler ve Rakipler

Finalde sergilediği performansla dikkat çeken Ersu Şaşma, bu başarısıyla Amerikalı Sam Kendricks'in 5.85 metre atlayışıyla 2. ve Belçikalı Ben Broeders'in 5.80 metrelik performansıyla 3. sırayı almasını sağladı.

Rekorunu Tekrar Egeledi

Ayrıca, Fenerbahçe'nin başarılı sporcusu, daha önce kendisine ait olan 5.90 metrelik Türkiye rekorunu da egale etmiş oldu. Bu zafer, Ersu'nun uluslararası arenada üst düzey bir atlet olarak tanınmasına katkıda bulunuyor.