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Ersu Şaşma Paris 2024 Olimpiyatları'nda 5. Sırayı Aldı

Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024'te sırıkla atlamada 5.85'lik derecesi ile 5. sırayı elde etti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 22:34
Ersu Şaşma Paris 2024 Olimpiyatları'nda 5. Sırayı Aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Başarı

Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, milli atlet Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlama kategorisinde önemli bir performans sergileyerek organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Stade de France'taki Finaller

Oyunların yapıldığı tarihi Stade de France'ta gerçekleştirilen erkekler sırıkla atlama finallerinde Ersu, 5.50, 5.70, 5.80 ve 5.85 yüksekliklerini ilk denemelerinde aşmayı başardı.

Son Yükseklik Denemeleri

İlk denemesinde atlayamadığı 5.90 yüksekliğini atlamayı pas geçen Ersu, 5.95'i ise iki denemesinde de geçemedi. Toplamda 5.85 derecesiyle organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Önceki Olimpiyat Deneyimi

Ersu Şaşma, daha önce katıldığı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 10. sırada yer almıştı. Paris 2024'teki performansı, onun uluslararası alandaki kariyerinde önemli bir adım olarak görüldü.

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