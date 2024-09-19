Ersun Yanal: İyi Bir Galibiyet İçin Hazırız

Ersun Yanal, Gazetecilerle Buluştu

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden takımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da düzenlenen basın toplantısında, "Taraftarımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Hangi koşul olursa olsun burada oynamak bizim için çok önemli. Oynayacağız ve güzel bir galibiyetle takımımızı hedefi olan yarıştaki sürece taşıyacağız," ifadelerini kullandı.

Yeni Transferler ve Takım Yapısı

İlk kamp döneminin ardından 11 futbolcunun takımdan ayrıldığını ve 13 oyuncunun katıldığını belirten Yanal, transferlerin büyük bütçelerle gerçekleştirildiğini vurguladı. "Aldığımız oyuncuları bir daha geri yollamamak üzere bir plan yapmalıyız," diyen Yanal, takımda yabancı oyuncu sayısının düzenli kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Taraftar ve Futbolun Önemi

Yurt içi ve dışından gelen mesajlara değinen Yanal, takımın her yerde bir taraftar kitlesine sahip olduğunu belirtti. "Futbol, insanları ve birlikteliği sağlama gücü olan bir oyundur. Saha içerisindeki başarımızla sonuç almak istiyoruz. Hedefimiz Amed'in geleceğini ve başarılarını konuşmak," diye ekledi.

Kulüp Başkan Vekili Baran Durmaz'dan Açıklama

Kulüp başkan vekili Baran Durmaz, Diyarbakır Stadyumu'ndaki zemin sorunlarından dolayı maddi kayıplar yaşadıklarını belirtti. "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne karşı maddi yükümlülüklerle ilgili tazminat davası açmayı planlıyoruz," dedi. Ayrıca, "Görev ihmalinden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunacağız," ifadelerini kullandı.

Sonuç

Ersun Yanal ve ekibi, takımlarının performansını artırmak ve hedeflerine ulaşmak için büyük bir kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı. Önümüzdeki süreçte 30 maçlık bir yarışma dönemi bekliyor.

Trendyol 1. Lig'de yer alan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal (sol 2), Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen programda gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'de yer alan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal (sol 2), Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen programda gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'de yer alan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal (sol 2), Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen programda gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'de yer alan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal (sol 2), Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen programda gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'de yer alan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal (sol 2), Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen programda gazetecilere açıklamada bulundu.