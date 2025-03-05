Ertuğrul Doğan'dan U19 Takımına Kutlama: Çeyrek Finale Yükseldiler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, U19 takımını UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği için tebrik etti.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:39
Ertuğrul Doğan'dan U19 Takımına Kutlama: Çeyrek Finale Yükseldiler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan U19 Takımına Destek

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı eleyerek çeyrek finale yükselen U19 takımını tebrik etti. Doğan, yaptığı yazılı açıklamada takımın gösterdiği başarıya dikkat çekti.

Doğan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Trabzonspor U19 takımımız, UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Onları yalnız bırakmayıp son ana kadar destekleyen taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Futbol sadece kazananlarla değil, rekabetin güzelliğiyle de anlam kazanıyor. Atalanta U19 takımını da mücadelesi ve katkısı için kutluyorum. Elbette oyuncularımızın bu seviyede boy göstermesi ve Avrupa'da söz sahibi olmaya başlaması, kulübümüz için çok kıymetli bir hikayenin de başlangıcı olacaktır. Şimdi sırada çeyrek final var. Trabzonspor'un bu yolculuğunun devam etmesini ve gençlerimizin başarılarına yenilerini eklemesini diliyorum."

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